Strage di alberi a Roma: i crolli dopo le folate di vento, traffico in tilt

Nessun ferito. E' questo l'unico dato positivo di oggi 27 dicembre: l'ennesima giornata di alberi crollati a Roma. Tutti giù come castelli di carte alle prime folate di vento intenso. Dalle periferie a nord della città, fino a quella a sud senza tralasciare le arterie stradali come Braccianense e Aurelia.

Ieri sera via Prenestina è stata temporaneamente chiusa causa albero pericolante e rami in carreggiata. L'interdizione dalle 20:00 di ieri 26 dicembre nel tratto di strada consolare compreso tra via dell'Acqua Vergine e via di Valle Bagnata. Sul posto per la gestione della viabilità diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale dei gruppi Torri, Casililino e Tiburtino, fino alle 13 di oggi quando la strada è stata riaperta.

Situzione simile anche in via Rivoli dove, all'altezza di Laghi delle Colline, un bus della linea 027 è rimasto bloccato per 20 minuti a causa di un albero caduto. Code anche in piazza Lorenzo Lotto, altezza Via Enrico Arcioni, per alcuni rami sull'asfalto. Ma la situazione più grave si è verificata a Mostacciano, con un albero che è crollato adagiandosi su tre auto in sosta (qui la notizia completa).

Diversi i casi anche sulle arterie principali. Intorno alle 12, rami sulla carreggiata e traffico in via di Mezzocammino, in prossimità con via Ostiense. Sulla via Aurelia, dopo Fiumicino, un tronco si è posato sulla strada in direzione Roma. Un albero, invece, ha bloccato la strada via Altare del Lupo sulla Braccianese, in direzione Manziana.

A Ciampino, su via Spada, sono due gli alberi caduti. A Monte Compatri i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile beta 91 Monte Compatri, con il trattore spazzaneve, hanno rimosso un albero di grandi dimensioni che ha causato la chiusura della strada per San Silvestro per circa un'ora, fortunatamente in quel momento non passava nessuno di lì.

A causa del maltempo è caduto anche un albero sulla via Flaminia all'altezza del km 53+900 in direzione di Terni. Sono in corso le operazioni di rimozione e di messa in sicurezza a cura di Astral spa.