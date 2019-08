Maltempo a Roma: crolla albero in viale di Tor di Quinto

Strade allagate ed alberi e rami caduti. A provocarli il forte nubifragio che si è abbattuto nelle prime ore del pomeriggio di domenica 25 agosto in alcune zone della Capitale. In particolare a Roma nord.

Nel dettaglio un grosso albero è caduto all'altezza del civico 119 di viale di Tor di Quinto invadendo completamente la carreggiata, fortunatamente senza provocare né danni né feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XV Gruppo Cassia per la gestione della viabilità e per mettere in sicurezza l'area.