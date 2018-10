Maltempo a Roma: cadono alberi in strada. Auto danneggiate e vie chiuse

Un pò' di pioggia e del vento, questo quanto è bastato per far crollate in strada alberi e rami. Dal Centro di Roma al litorale lidense, passando per il Portuense, Prati e la zona del Salario-Pinciano sono almeno quattro i cedimenti segnalati a partire dalle 15:00 di oggi lunedì 1 ottobre.

Auto danneggiate dal crollo di alberi

Almeno due le vetture danneggiate dalla caduta degli alberi, una in viale delle Terme di Caracalla, colpita di striscio dalle fronde di un pino marittimo di 30 metri, ed una in via Campania (zona Pinciano-Salario), con la pianta che ha colpito e danneggiato anche un cassonetto per la raccolta dei rifiuti. Chiusa la laterale della prima strada, fra piazza di Porta Capena e piazzale Numa Pompilio, in entrambi i casi sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco ed il personale del Servizio Giardini.

Albero caduto in via dei Pescatori

A partire dalle 15:00 il centralino dei soccorritori ha squillato decine di volte per segnalare anche altre piante crollate in strada. Come ad Ostia dove, per la presenza di alberi sulla carreggiata, è stato necessario chiudere via dei Pescatori, fra via Mar dei Coralli e via di Castel Fusano. Sul posto i pompieri per la messa in sicurezza dei rami pericolanti e agenti del X Gruppo Mare dei vigili urbani.

Albero caduto a Prati

Copione indetico anche in Prati. In particolare la presenza di un albero di grande dimensioni caduto sulla carreggiata in via dei Gracchi ha determinato dei problemi alla normale viabilità fra via Ottaviano e via Catone, con la strada successivamente chiusa al traffico.

Albero caduto a Portuense

Nello stesso orario un altro crollo, questa volta in zona Portuense. A cedere anche in questo caso un albero ad alto fusto. Il cedimento in via Leonardo Greppi. Causa presenza di alberi sulla carreggiata, la strada è stata pertanto chiusa da via Brisse a via Mengarini. Sul posto per regolare la viabilità, con il traffico deviato sia per chi proviene da via Pallavicino che per chi arriva da via Belluzzo, i 'caschi bianchi' dell'XI Gruppo Arvalia della Polizia Locale.