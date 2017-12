Maltempo: strage di alberi anche in provincia, centinaia gli interventi dei pompieri

La quiete dopo la tempesta, poi le verifiche e la conta dei danni. Giornata intensa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che dopo aver effettuato circa 240 interventi causa maltempo nella giornata di ieri 27 dicembre hanno proseguito anche oggi a risolvere gli strascichi dovuti al temporale ed alle forti raffiche di vento che hanno rimandato ko la Città Eterna. Sono infatti 110 gli interventi effettuati nel Comune di Roma ed in provincia.

Alberi caduti in provincia

Le zone interessate sono state la costa laziale (Anzio e Nettuno), la parte interna della provincia romana (Palestrina, Morlupo e Zagarolo) e il Comune di Roma (Ostia, Eur, Ostiense). Come comunicano i vigili del fuoco di questi interventi la maggior parte hanno riguardato la rimozione di rami e alberi pericolanti, il resto sono state verifiche di infiltrazioni di acqua piovana in strada ed in cantine e abitazioni poste ai piani bassi.

Caduta tegole e cornicioni

Altri interventi hanno riguardato verifiche per caduta tegole, cornicioni e pali della luce, oltre al soccorso ordinario. A favorire le operazioni dei vigili del fuoco il miglioramento delle condizioni climatiche che ha permesso ai pompieri di espletare le centinaia di richieste di verifiche rimaste in coda dopo essere arrivate per tutta la giornata del 27 dicembre al 115.