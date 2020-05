Cadono alberi e rami: danneggiate cinque auto in sosta

Cinque auto danneggiate causa caduta rami ed alberi. Gli interventi nella serata di giovedì prima ai Parioli e quindi al Flaminio. In mattinata scena simile, seppure senza mezzi danneggiati, nella zona di Colle degli Abeti.

Il primo intervento degli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 20:00 del 21 maggio in via Panama, altezza via Lisbona per la caduta di un albero in strada. Arrivati sul posto i caschi bianchi hanno accertato il danneggiamento di una vettura che si trovava in sosta in strada.

Poco dopo una seconda chiamata, dalla vicina viale Pinturicchio al Flaminio, dove a cedere è stato un grosso ramo, caduto sulla sede tranviaria. Quattro le auto danneggiate. Allertati i soccorritori, sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale, i vigili del fuoco e gli operatori Ama che hanno provveduto a liberare i binari del tram.

Venerdì mattina un terzo intervento, questa volta ad opera degli agenti del VI Gruppo Torri intervenuti in via Busso, zona Colle degli Abeti - Nuova Ponte di Nona, per la presenza di alberi sulla carreggiata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A commentare l'accaduto sulla propria pagina Facebook Roma Lista Civica: "Un grande ramo è caduto in viale Pinturicchio, abbattendosi su due auto e bloccando il tram che stava sopraggiungendo, mentre un albero è crollato in via Lisbona colpendo due auto. Di sicuro, la colpa è dei sindaci precedenti".