A Roma si alza il vento ed è strage di alberi: tronchi crollati in strada e vicino le scuole

Nessun ferito. L'unico dato positivo dell'ennesima giornata che vede gli alberi di Roma crollare come castelli di carte. Il tassametro corre. I numeri aumentano. Almeno dieci gli episodi di rilievo, tutti nella giornata di oggi. Dalle periferie a nord della città, fino a quella a sud senza tralasciare il quartiere 'in' di Prati. Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Servizio Giardini hanno lavorato costantemente per limitare i disagi che sono iniziati fin dalle prime ore della giornata.

Allarme nei pressi delle scuole

Il rischio grosso si è avuto nei pressi degli istituti scolastici. Nessun giovane studente è rimasto ferito, solo tanta paura. Un grosso albero è caduto intorno alle 10 davanti alla scuola elementare Tullio Zevi di via Pirgotele a Casal Palocco. La situazione, nell'entroterra di Ostia, non è nuova. Le maestre sono costrette, durante la ricreazione, a far giocare i bambini sull'asfalto, lontano dagli alberi.

Nel quartiere Valli Conca d'Oro il forte vento ha sradicato un grosso albero. Una caduta, quella del fusto, che si è arrestata sulla ringhiera di recinzione della scuola Anna Magnani di via Val Maggia dove il tronco, con i rami a invadere il cortile del plesso scolastico, è rimasto sospeso.

Alberi crollati sulle strade

A proposito di tragedia sfiorata i passeggeri dell'autobus 913, questa mattina, se la sono proprio vista brutta. Siamo nel quartiere Prati dove intorno alle 11:30 un albero di grosse dimensioni è caduto in via Marcantonio Colonna 52, ha colpito una Smart parcheggiata danneggiandola e sfiorando l'autobus Atac che passava lì. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

In zona piazza Bologna, invece, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un albero pericolante sul marciapiede in viale XXI Aprile. A Montesacro, nel III Municipio, è caduto un grosso ramo in via Matteo Bandello a pochi passi dalla scuola De Gasperi e dal nido comunale Cecchina.

Situazione simile in via del Maggiolino, nel V Municipio, davanti alla sede dell'agenzia delle entrate. Alberi caduti anche a Vitinia, in via Sarsina e via Lago Santo con la strada bloccata in entrambi i sensi di marcia, prima che un tronco a terra venisse rimosso. A Casalotti sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per liberare via Boccea.

Rami sulle grandi arterie e traffico in tilt

Alcuni rami, questa mattina intorno alle 7, sono caduti su importanti strade per il collegamento del Municipio X a Roma, come la via Cristoforo Colombo e la via Ostiense, dove migliaia e migliaia di cittadini passano quotidianamente mattina e sera.

Nella zona di Osteria Nuova, in via di Santa Maria di Galeria, alberi all'altezza di via Braccianense. Criticità anche sulla Nettunense per la caduta di un ramo all'altezza del centro abitato di Frattocchie. Stessa situazione sulla Castrense.

"Ancora una volta, il maltempo rivela tutte le mancanze e le devastanti inefficienze della Giunta Raggi", ha dichiarato Svetlana Celli, capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma in Assemblea capitolina. "Il Campidoglio, nell'ottobre 2016, ha destinato 9 milioni di euro alle potature degli alberi ed alla manutenzione del verde orizzontale- prosegue Celli- Ma i bandi di assegnazione sono stati congelati a giugno 2017, perchè non rispettavano il nuovo codice degli appalti pubblici. La sindaca Raggi e l'assessora Montanari continuano a rivendicare "controlli, monitoraggi e interventi in emergenza", ma tra fondi non spesi e bandi bloccati gli alberi continueranno a cadere, con grave rischio di romani e turisti".