Alberi caduti a Roma: due feriti. Rami crollati su Roma-Lido e via del Mare

Due feriti. Uno in codice rosso ed uno in codice verde. Ancora una giornata di alberi caduti a Roma. Dal quartiere 'in' di Prati, al litorale passando per l'Aventino, la via del Mare e la Roma-Lido. Un mercoledì 17 gennaio da incubo. Dalle 12 circa un bollettino che racconta di una serie di episodi. I meno gravi quelli in via Angelo Brofferio dove un grosso ramo si è spezzato per il forte vento ed è crollato su un'auto in sosta ed a Dragona dove un albero è caduto in viale Charles Lenormant in un parcheggio.

Albero crolla su auto: conducente ferito ad Acilia

L'episodio più grave ad Acilia davanti l'istituto Giulio Verne, all'incrocio tra via Gianbattista Conti e via di Saponara 183. Intorno alle 12 un grosso ramo di un albero è crollato su un'auto in transito. Ferito il conducente che è stato portato all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso. Pochi giorni fa un episodio simile ad Ostia, ma in quel caso l'uomo alla guida uscì illeso.

Paura all'Aventino: crollo in via Gelsomini

Paura anche all'Aventino dove, intorno alle 13, in via Manlio Gelsomini 26, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un albero di 25 metri caduto su tre auto e un motorino in sosta. Coinvolta anche una Renaut Twingo in transito. La conducente dell'auto è stata soccorsa dal personale medico del 118, per le cure del caso. E' in codice verde.

La rabbia del I Municipio

In poche ore altri alberi ko anche in via Brofferio e via Fornovo in Prati, distruggendo macchine, cassonetti e segnali stradali. "Per fortuna anche oggi non ci sono feriti, ma cosa stiamo aspettando, di avere un morto?" dichiarano in una nota stampa congiunta la Presidente del primo municipio Sabrina Alfonsi e l'Assessora all'ambiente Anna Vincenzoni. "Chiediamo l'invio immediato al municipio del censimento effettuato e tanto sbandierato e di inviarci la programmazione degli interventi" concludono.

Traffico in tilt sulla via del Mare

Intorno alle 13 circa un albero è invece caduto, adagiandosi, su un'auto sulla via del Mare in direzione Ostia. E' successo nel tratto tra il Grande Raccordo Anulare e Acilia. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale che, in attesa della rimozione del ramo, ha disposto il transito a senso unico alternato al km 14+200 verso il litorale.

Disposto transito a senso unico alternato al km 14+200 https://t.co/JWtcY3qmJW — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 17 gennaio 2018

#Roma- Via Angelo Brofferio:strada chiusa al traffico fra Via Borsieri Pietro e Viale delle Milizie

presenza di alberi sulla strada #luceverde pic.twitter.com/kW4JHHZWru — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 17 gennaio 2018

#Roma Via Pietro Mascagni, difficoltà di circolazione tra Via Luigi Mancinelli e Via Leoncavallo Ruggero per presenza rami di alberi sulla carreggiata #luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 17 gennaio 2018

Tre rami sui bianari della Roma-Lido

Rami caduti sui binari e Roma-Lido bloccata per un'ora. Ben tre gli episodi. Intorno alle 12:30 circa, Atac ha comunicato la sospensione della tratta, in entrambe le direzioni, tra Lido Centro ed Eur Magliana. La situazione è tornata alla normalità per le 13:30.

I rami sono caduti uno all'ingresso della stazione di Magliana, uno prima di Casal Bernocchi e l'ultimo all'imbocco di Acilia. Non è la prima volta che si verifica un evento simile. Ad agosto tre episodi in pochi giorni. Il primo il sei agosto, con la sospensione della tratta per un'ora tra Lido Cento e Colombo, il secondo il 13 all'altezza Stazione Lido Centro, quindi il giorno dopo alla stazione Magliana.

Albero crolla in giardino privato

Tragedia sfiorata ad Anzio dove un albero ad alto fusto è caduto su un'auto in sosta per poi finire dentro il giardino di una abitazione privata. E' accaduto all'altezza del civico 1 di via delle Margherite. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma per una pianta caduta sulla sede stradale. Nella caduta l'albero, un pino marittimo alto circa 20 metri, dopo aver danneggiato una vettura in sosta è poi finito dentro una casa privata adiacente. Nessuno è rimasto ferito (qui la notizia).