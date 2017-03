Maltempo: alberi caduti e pali pericolanti, oltre 250 interventi su Roma e provincia

Alberi caduti, pali pericolanti e cornicioni crollati dai palazzi. Oltre 250 interventi su Roma e provincia. E' questo il dato, parziale tra ieri e oggi, delle operazioni dei Vigili del Fuoco impegnati con più squadre a garantire la sicurezza per i residenti in diverse zone della Capitale.

Il forte vento di queste ore, infatti, sta mettendo a dura prova il territorio minando l'incolumità dei cittadini. Gli interventi, iniziati ieri, sono continuati anche nella notte e proseguiranno anche oggi. Il maltempo caratterizzato dalla pioggia e dal forte vento si è abbattuto non solo su Roma centro ma anche in provincia nelle zone di Velletri, Lariano, Morlupo e Campagnano.

Le zone più colpite nella Capitale, invece, sono San Giovanni, Prati, il Centro, diverse aree della zona sud est e il litorale con una violenta mareggiata che ieri ha colpito Fregene.

Secondo un dato del Campidoglio, il Dipartimento Tutela Ambientale ha effettuato un totale di 29 interventi significativi tra le ore 22 del 6 marzo e le ore 17 del 7 marzo sulle vie e strade cittadine interessate da situazioni di crolli e/o criticità di alberi privati e pubblici.

Nel dettaglio le criticità hanno riguardato 9 alberi caduti di proprietà private ma con effetti sul suolo pubblico, 8 alberi caduti di proprietà di Roma Capitale, 8 alberi privati e pubblici abbattuti preventivamente per motivi di rischio per la pubblica incolumità e 4 rami caduti da alberi di proprietà pubblica di significative dimensioni.

Dopo gli incidenti registrati, il Codacons ha annunciato una istanza d'accesso al Campidoglio per conoscere l'attività svolta dal Servizio Giardini della Capitale: "Vogliamo capire quale attività abbia svolto il dipartimento nell'ultimo periodo sul fronte della cura di alberi e piante, quanti interventi abbia eseguito, dove e come - spiega il presidente Carlo Rienzi - Non è possibile che in presenza di forte vento ogni volta a Roma si ripresenti lo stesso problema. Per questo invieremo una istanza d’accesso al Comune, al fine di conoscere nei dettagli l’attività del Servizio Giardini".

Immediata la risposta di Roma Capitale: "Tutte le squadre operative del Servizio Giardini sono state impegnate nel corso delle operazioni in città al fine di ridurre i disagi per i cittadini e per il traffico veicolare, nonché per assicurare il più possibile la pubblica incolumità di persone e cose".