Neve a Roma: crollano gli alberi, auto colpite e linee tram danneggiate

La neve caduta a Roma oggi [qui tutte le notizie] non risparmia gli alberi. Tanti i rami e i tronchi crollati. Questa mattina, in via San Marino, un albero è caduto nel quartiere Trieste due le auto parcheggiate colpite come si evidenzia dalla foto di Sveva Susi inviata al numero Whatsapp di RomaToday 3451709348.

I vigili del Fuoco al lavoro

La strada è stata chiusa all'altezza di Corso Trieste tra via Chiana e piazza Trasimeno. Nessuno è rimasto ferito così come in via Casal del Marmo vicino via Boccea.

Sul posto i Vigili del Fuoco che, per interventi del genere, hanno iniziato ad operare dalle ore 20 del 25 febbraio. Circa 65 gli interventi con un coda di altri 40 interventi. Nella maggior parte si tratta di alberi e rami pericolanti e assistenza generica.

La mappa degli alberi caduti a Roma

Tante le vie invase da tronchi di albero crollati. Diverse le auto distrutte come in via Chiovenda con tre vetture parcheggiate colpite in pieno. Auto colpite anche in via Lutazio Caro e via Valadier a Prati. La mappa dagli alberi crollati non conosce quartiere, da via Baffi a Portuense, passando a Largo Strindberg, viale Leonardo da Vinci, fino alla stazione Tiburtina in via Pasquale De Luca.

Traffico in città e strade chiuse

Problemi, questi, che hanno portato anche alla chiusura momentanea di alcune strade. Luceverde segnala alberi sulla carreggiata in via Cristoforo Colombo, in direzione Centro all'altezza della Circonvallazione Ostiense. Via Gualtiero Castellini, ai Parioli, è stata chiusa per lo stesso motivo.

Tram in tilt per gli alberi caduti

Il tram con il 3 è sospeso nella tratta Porta Maggiore <-> Piramide è rimasto sospeso fino alle 10:20 quando gli alberi caduti a Parco del Celio e a Porta Capena sono stati rimossi. La linea 14 è sospesa tra Porta Maggiore e Togliatti così come la linea 19 tra Porta Maggiore e Centocelle causa caduta ramo albero su rete elettrica via Prenestina che ha portato alla chiusura della strada tra via Olevano Romano e via Tor de Schiavi. Un bollettino destinato ad aggiornarsi.