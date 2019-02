Alberi caduti a Roma: la Procura indaga per lesioni dopo il crollo in viale Mazzini

La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'indagine per lesioni, in merito al crollo di un pino di 30 metri che ieri, a viale Mazzini, ha provocato il ferimento grave di due passanti e il danneggiamento di diverse auto parcheggiate. Un fascicolo al momento a carico di ignoti.

Il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, titolare del procedimento, ha delegato i primi accertamenti alla Polizia Locale. Secondo quanto si è appreso dovranno essere verificate le autorizzazioni per la manutenzione dell'albero. La responsabilità potrebbe essere in capo al Servizio Giardini del Comune oppure a una ditta che si era aggiudicata l'appalto. Già in passato, nella zona di Prati, erano stati segnalati altri alberi pericolanti.

Dopo l'ecatombe di alberi che ha investito Roma la sindaca Virginia Raggi ha rotto il silenzio con un post su facebook: "Serve un piano straordinario per l'abbattimento di tutti gli alberi malati e arrivati a fine vita a Roma. Si tratta di piante per le quali non c'è alcun rimedio e per le quali non basta la manutenzione. Questi alberi li potremo sostituire piantandone altri, giovani e sani, al loro posto".

Raggi afferma che "bisogna avere il coraggio di dire che serve un'azione straordinaria: un'azione che, inevitabilmente, cambierà anche il paesaggio di Roma. I pini secolari fanno parte del panorama di Roma ma così non si può andare avanti. Per questo piano straordinario saranno necessari fondi speciali che, attualmente, il Comune di Roma Capitale non ha. Ma che chiederemo al Governo".