Maltempo, raffiche di vento in città: cadono rami sulle auto. Alberi crollati ai Castelli

Ancora maltempo a Roma. A cause del forte vento, dal pomeriggio del 12 novembre si sono verificati diversi disagi in città dai rami spezzati e caduti sulle auto, alle strade allagate.

A Prati, in via Andrea Bafile un ramo si è spezzato cadendo e danneggiando le auto parcheggiate, come hanno raccontato i testimoni a RomaToday. Sul posto i vigili del fuoco che hanno transennato il marciapiede.

Situazione simile in via Cassia all'altezza d via della Giustiniana. A Centro Giano un grosso pino è crollaro in strada, in via Mongiana angolo via Calanna.

Strade allagate a Roma

Le raffiche di vento hanno anche aumentato l'intensità della pioggia. Intorno alle 17 Luceverde ha segnalato l'allagamento di via della Magliana, all'altezza Via di Valle Lupara. Stesso scenario anche in via Temistocle Calzecchi Onesti, all'altezza dell'incrocio con via Tullio Levi. Nel quadrante sud della città, tante le squadre della protezione civile al lavoro per liberare tombini e caditoie.

Alberi caduti ai Castelli Romani

Segnalazioni di crolli di alberi sono giunte dai comuni dei Castelli Romani. Tanti gli interventi di polizia locale, volontari della protezione civile e vigili del fuoco. A Lariano rami spezzati in via Giovanni XXIII, a Lanuvio stessa situazione in via Astura a Lanuvio.

A Grottaferrata un albero in via IV Novembre, finendo su un furgone parcheggiato. A Velletri diversi rami sono caduti lungo la via Appia.