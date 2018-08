Maltempo: strage di alberi a Roma, ferita una coppia. Crolli a Trieste, Montesacro e Talenti

Due feriti a Roma per un albero crollato su un'auto, a seguito al violento temporale che si è abbattuto sulla Capitale nel pomeriggio del 16 agosto. Due alberi sono caduti in viale Piero Gobetti, altezza viale Pretoriano. Uno ha colpito un'auto in sosta, l'altro invece ha preso una vettura in transito con a bordo una coppia.

I due sono stati trasportati all'Umberto I. Non sono gravi. La strada è stata chiusa in direzione piazzale Aldo Moro. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco. Crolli si sono registrati nel quartiere Trieste, Montesacro e Talenti. Qui ben quattro gli episodi in poche ore.

Tra via Francesco d’Ovidio e via Jacopone da Todi strade bloccate per allagamento e per un albero caduto a pochi metri di distanza dai palazzi. Crolli anche in via Ezra Pound, via Niccodemi, viale Jonio, via Fracchia, via Vaglia e in via di Tor Cervara, in prossimità di via della Cervelletta. Dopo i disagi di martedì, con gli alberi caduti sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare, e le strade trasformate in piscine a Ferragosto (qui la notizia), un'altra giornata di passione.