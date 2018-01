Garbatella: cadono alberi e rami in strada, danneggiate tre auto

Dal litorale alla provincia di Roma, passando per decine di strade e quartieri della Capitale. La strage di alberi non lascia immune la Garbatella dove tre piante si sono spezzate cadendo in strada e danneggiando tre vetture. Tre i cedimenti, due in via Nicolò da Pistoia ed un terzo sulla circonvallazione Ostiense. Tre le vetture danneggiate: una Fiat 500, una Ford Fiesta ed una Fiat Multipla.

Alberi caduti a Garbatella

I cedimenti a Garbatella hanno trovato il commento degli esponenti di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, Maurizio Buonincontro e Alessio Scimè: "Oggi nel cuore della Garbatella gli alberi cadevano come frutti maturi, facendo rischiare la vita a chi gira per le strade. È successo verso le 13.30 di questa mattina in Via Nicolò da Pistoia, dove 2 alberi sono crollati sfiorando la tragedia. Un altro ramo è caduto a Circonvallazione Ostiense. Fortunatamente senza conseguenze per le persone, ma danneggiando comunque un’ autovettura parcheggiata".

Serio pericolo per i cittadini

Una lunga nota nei quali gli esponendi di Fdi denunciano: "È evidente che nella Capitale esiste, tra i tanti, un problema sul fronte della manutenzione del verde pubblico. Alberi e rami che cadono rappresentano un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini e un costo enorme per l’amministrazione, costretta a risarcire i danni prodotti a persone e cose, ma non ci pare che il problema sia stato finora affrontato in modo efficace. Nonostante la giunta Raggi, e in particolare l’assessore Pinuccia Montanari, abbiano affermato più volte di aver iniziato in estate una campagna di controllo sul verde pubblico e di essere ormai a buon punto, gli incidenti sono all’ordine del giorno".

Degrado senza precedenti

"Inoltre - concludono De Priamo, Buonincontro e Scimè - l’assenza di una giunta e di un consiglio municipale, non realmente sostituiti dai vertici capitolini, sta di fatto condannando questa parte di Città all’abbandono e degrado senza precedenti. Invitiamo le autorità competenti a verificare eventuali responsabilità e a rimuovere immediatamente i rami caduti".