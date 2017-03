Maltempo, 70 interventi a Roma e provincia. Sulla via dei Laghi albero su un'auto

Pioggia, vento e alberi caduti in strada. Questo il mix micidiale che dalla giornata di ieri, e per tutta la notte, ha colpito Roma ed i Comuni della sua provincia. A rimanere sotto choc per poi essere medicata con delle lievi ferite una automobilista, centrata in pieno da una grossa pianta che ha ceduto sulla parte anteriore della vettura che stava conducendo in via dei Laghi, tra i Comuni di Rocca di Papa ed Ariccia, ai Castelli Romani. I fatti intorno alle 20:00 di ieri 6 marzo, quando la donna è stata aiutata da alcuni automobilisti e poi soccorsa dal personale medico del 118.

SETTANTA INTERVENTI - Una nottata di super lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Settanta gli interventi da parte dei pompieri sia nella Capitale che nella sua provincia, soprattutto per caduta di alberi e rami in strada e per pali del telefono pericolanti. A parte la paura nessuno è rimasto ferito. Inevitabili in alcuni casi le chiusure stradali come in via di Valle Aurelia e via dell'Appia Pignatelli, con le due strade interdette al traffico e la viabilità dei due quadranti interessati dalle chiusure in tilt.

TRAGEDIA SFIORATA ALLA VALLE DELL'INFERNO - A vedersela brutta anche gli abitanti della zona del borgo della Valle dell'Inferno, nel Municipio XIV. Qui, dopo la mezzanotte, un albero di circa venti metri di altezza è caduto abbattendosi su un casolare, per fortuna abbandonato.

LINEE BUS - Le difficoltà alla normale circolazione hanno comportato anche deviazioni per i mezzi pubblici di superficie. Così se a Valle Aurelia ed in via dell'Appia Pignatelli sono deviate le linee 118 (ripristinata in mattinata) e 495, a Roma Nord è stata temporaneamente interrotta la linea 201, tra via Cassia e via Braccianese, così come la linea Tpl 031, che devia sulla via Braccianese Nuova - La Storta. Deviata anche la linea 218 Sette Chiese-Navigatori-Colombo-Mura Latine (causa danni da maltempo in via Ardeatina).