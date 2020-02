Vento a Roma, è ancora strage di alberi: oltre 100 gli interventi. Auto e negozi danneggiati dai crolli

E' ancora strage di alberi a Roma. Nella giornata del 5 febbraio sono ccirca 100 gli interventi registrati da parte della Polizia Locale per le forti raffiche di vento che hanno interessato diverse zone della Capitale. E se non si registrano persone ferite, come invece accauduto il giorno prima, tanti sono i danni in città.

In in via Felice Grossi Gondi, zona Lanciani, un albero si è adagiato su una vetrina di un'attività commerciale senza causare alcun danno.

In via Mar Arabico, ad Ostia, a causa della caduta di un albero (letterlamente stradicato dal marciapiede) che ha colpito alcune auto in sosta, pattuglie del X Gruppo Mare sono intervenute per rilevare i danni e chiudere la strada, con conseguenti deviazioni del traffico. Interventi anche a Castel Romano, via Balduina, via dei Prati Fiscali e via Antonio Ciamarra per rami pericolanti.

Il vento ha danneggiato anche un semaforo in via della Serenessima, all'altezza di via Venezia Giulia. Nella mattinata del 6 febbraio, invece, un albero è caduto danneggiando parte della recinzione delle Terme di Traiano, nessun danno invece all'area archeologica. La conta complessiva dei danni ancora deve essere fatta.