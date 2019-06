Caldo a Roma e vento assente, cadono alberi in città: crolli a piazza Bologna e via Ostiense

Anche senza vento, e con il caldo, cadono gli alberi a Roma. Da piazza Bologna fino in via Ostiense, passando per i rami pericolanti in via Prenestina. Ennesima serie di tragedie sfiorate nella Capitale.

Ieri, poco le 18.30, a piazza dei Vespri Siciliani in zona piazza Bologna un albero è crollato colpendo prima la tettoia di uno dei banchi del mercato, poi un'auto in sosta dove all'interno c'era un uomo, che è rimasto fortunatamente illeso.

Tanta la rabbia tra i residenti della zona che, sui social, si sono sfogati. Sul posto per i rilievi sono al lavoro gli uomini della polizia municipale del II Gruppo Sapienza e i vigili del fuoco per liberare la piazza chiusa dopo la caduta dell'albero.

Situazione analoga ad Ostia, all'altezza di Lido Nord, dove parte della via Ostiense questa mattina, poco dopo le 6, è stata chiusa dalla Polizia Locale del X Gruppo Mare fino al confine con Acilia per due rami crollati in strada. Nessuno è rimasto ferito e le auto hanno schivato le parti dell'albero.

Via Ostiense chiusa da Ostia Antica in direzione Ostia, impossibile raggiungere la stazione #RomaLido #viaostiense #stazioneostiaantica — francesca curti (@gasperetta) 26 giugno 2019

Sul posto, anche in questo caso, i Vigili del Fuoco che sono intervenuti pure ieri pomeriggio in via Prenestina, all'altezza dell'incrocio con via Cocconi, per rimuovere rami pericolanti. Per il tempo delle operazioni la linea tram 14 è stata temporaneamente deviata.

Sempre ieri un altro crollo, questa solita in via Enrico Serretta nel IV Municipio. Lunedì scorso, invece, in via Millevoi in un pino marittimo è caduto sfiorando le auto in corsa. Anche in questo caso, per fortuna, non si son contati feriti.