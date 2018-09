Buongiorno Roma: l'alba è chiara nel cielo della Capitale, le foto fanno il giro del web

"Che bella l'Alba a Roma oggi". "Hai visto l’alba questa mattina?". "Buongiorno Roma, che spettacolo". Commenti e foto sui social fin dalle 6 di oggi 13 settembre che documentanto lo spettacolo di colori nel cielo della Città Eterna.



Un po' di arancio, qualche sfumatura di rosa, batuffoli di blu conditi da bagliori fucsia e giallo fuoco. Qualcuno posta la propria foto citando parole che ricordano un famoso brano di Vasco Rossi. "Oggi a Roma l'alba è chiara".



Tante le immagini da Ostia all'aeroporto di Fiumicino, passando l'Eur, Monteverde, Centocelle, Ponte di Nona ma anche in provincia coma Bracciano, Frascati e Pomezia. Tutte foto rigorosamente 'senza filtri' perché quando i giochi di colori regalati dalla natura vivono di contaminazioni non serve un filtro social per rendere più magico uno scatto. Immagini postate anche sul profilo Facebook di RomaToday (qui il link per vederle).

Come mai l'alba sembrava un quadro di? Tutta colpa delle nuvole, in questi giorni presenti ad alta quota ( qui l'allerta meteo ), che quando sono particolarmente sottili, agiscono come una sorta di, spiegano gli esperti. A seconda dell'inclinazione, se la nube è abbastanza sottile può catturare più luce e rifletterla. Inoltre i venti puliscono l'aria, eliminando molte delle particelle più grandi.