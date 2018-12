Agostino Nanni scomparso da Roma: stava andando a Bari dalla figlia. Appello dei familiari

È scomparso dal pomeriggio di giovedì 13 dicembre. Lui si chiama Agostino Nanni, 80 anni, residente nella zona di Lunghezza. Dell'uomo si sono perse le tracce durante il viaggio che stava facendo per andare a trovare una delle figlie che vive a Bari. A bordo di una Skoda Fabia station wagon di colore grigio chiaro targata BR431VE, ha preso l'autostrada ma l'auto si è fermata nella zona di Avellino per un guasto.

Con la vettura in panne, Agostino Nanni ha contattato un carroattrezzi che ha portato lui e l'auto in una officina del territorio. Riparato il guasto, intorno alle 17:30 di ieri, Agostino Nanni ha ripreso il suo viaggio in direzione del capoluogo pugliese ma da quel momento si sono perse le sue tracce. Con il telefono spento, Agostino Nanni non è mai arrivato a Bari dalla figlia.