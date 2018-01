Paura in via del Corso: picchia due ragazzi e si scaglia contro i passanti

Attimi di paura in Centro Storico dove un uomo ha dato in escandescenza cominciando ad aggredire i passanti. E' accaduto intorno alle 21:00 di ieri in via del Corso, angolo via dei Pontefici. A creare il panico nell'area di largo Chigi un uomo italiano di 30 anni. In particolare il 30enne ha dato in escandescenza assumento un comportamento violento contro i numerosi passanti presenti ieri sera sulla via dello shopping del Centro della Capitale. A farne le spese alcune ragazze, a cui l'uomo ha tirato i capelli e due 30enni.

Picchiati in via del Corso

Ad essere picchiati in seguito ad una colluttazione due ragazzi, un neozelandese ed un italiano, ad avere la peggio quest'ultimo, colpito brutalmente e costretto alle cure mediche.

Uomo arrestato dai vigili a piazza Venezia

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti al GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), in servizio di presidio in via del Corso, si sono messi subito alla ricerca del cittadino italiano di 30 anni, descritto con tuta mimetica e capelli rasati ai lati. Rintracciato, poco dopo nei pressi di piazza Venezia, l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha opposto resistenza e si è rifiutato di declinare le generalità, cominciando a tirare calci e pugni verso gli operanti, senza riuscire nell’intento.

Aggressioni in via del Corso

Considerato il comportamento violento adottato è stato messo in condizione di non nuocere oltremodo. L'uomo è stato poi condotto presso gli uffici del Comando e quindi denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni. Già con precedenti penali per reati specifici, questa mattina sarà processato per direttissima.

