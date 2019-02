Pasti in vendita in strada vicino la stazione, in 80 provano a fermare l'intervento dei vigili

In 80 hanno cercato d'impedire l'intervento dei vigili urbani. E' accaduto, all'Esquilino, nell'area adiacente alla stazione Termini, dove i 'caschi bianchi' sono intervenuti per mettere fine ad un mercato improvvisato di vendita di cibo e bevande.

Sono stati gli agenti del I Gruppo "ex Trevi" della Polizia Locale di Roma Capitale ad intervenire in un'area adiacente alla Stazione, per una delle consuete operazioni di bonifica. Durante i controlli, un gruppo di circa 80 persone, di nazionalità straniera, intento a vendere alimenti e bevande su strada in condizioni igienico-sanitarie precarie, ha cercato di impedire l'attività degli agenti.

Fra di loro un 33enne di nazionalità peruviana. L'uomo è stato poi denunciato per resistenza, oltraggio e rifiuto di declinare le generalità. Sono stati posti sotto sequestro circa 120 chili di generi alimentari, che presentavano carenti requisiti di igiene.

L'intera area ricompresa tra piazza dei Cinquecento e viale Enrico de Nicola è rimasta poi presidiata dal personale, per evitare la ripresa dell'attività illegale.