Senza biglietto sul bus insulta i controllori, poi arriva l'amico ed aggredisce i vigili

Senza biglietto sul bus ha prima insultato i controllori, poi, all'arrivo dei vigili urbani, è stata raggiunta da un amico che ha aggredito gli agenti. Per questo i 'caschi bianchi' hanno arrestato l'uomo, un cittadino 31enne di nazionalità nigeriana, per resistenza, lesioni e violenza a pubblico ufficiale e denunciato la sua connazionale per resistenza e rifiuto di esibire le proprie generalità.

I fatti sono avvenuti alle 15.00: durante l'attività di controllo a piazza dei Cinquecento, nella zona di Termini, quando una pattuglia di agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta in supporto degli ispettori Atac, per una ragazza di 23 anni priva del titolo di viaggio e che rifiutava di esibire i documenti.

La giovane ha iniziato ad inveire contro gli operatori, ponendo resistenza alle verifiche in atto e tentando di allontanarsi, quando è stata raggiunta da un suo connazionale che ha strattonato e colpito uno degli agenti.

Una volta bloccati, l'uomo e la donna sono stati accompagnati presso il Comando di via della Greca dove al momento si trovano per ulteriori accertamenti.