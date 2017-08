Vigili chiedono di mettere guinzaglio al cane, il padrone si rifiuta e li aggredisce

Al parco con una cane di grossa taglia ma con l'amico a quattro zampe sprovvisto di museruola e guinzaglio. Alla richiesta dei vigili urbani di mettere in sicurezza l'animale l'aggressione, con l'uomo che si è scagliato contro gli agenti. E' accaduto nella mattinata di oggi 8 agosto durante un controllo di routine nel parco comunale di Villa Torlonia, a Frascati. L'uomo è stato poi fermato e deferito all’Autorità Giudiziaria.

Cane al parco senza guinzaglio e museruola

In particolare l’uomo, che stava portando a passeggio un cane di grossa taglia sprovvisto di museruola e guinzaglio, alla richiesta di mettere in sicurezza l’animale, prima ha iniziato a inveire contro la pattuglia, e in seguito ha rifiutato di esibire un documento di identità, aggredendo uno dei due agenti. Immobilizzato, è stato identificato e denunciato. Dalle indagini della Polizia Locale sembra che l'uomo avesse già discusso con altri cittadini che lo avevano invitato a tenere sotto controllo l'animale.

Il sindaco di Frascati

"Esprimo tutta la mia solidarietà agli agenti della Polizia Locale coinvolti in questa incresciosa vicenda e ringrazio il Comando per l'attività che ogni giorno svolge per garantire vivibilità, tranquillità e sicurezza ai cittadini - dichiara il Sindaco Roberto Mastrosanti -. Atteggiamenti di questo tipo vanno stigmatizzati con fermezza. L’Amministrazione comunale è dalla parte del rispetto delle regole e della convivenza civile, tanto più che nel Parco comunale di Villa Torlonia esiste un’area appositamente attrezzata, dove i cani possono muoversi liberamente".