Chiede l'elemosina agli automobilisti mentre i vigili rilevano l'incidente, poi aggredisce gli agenti

Erano impegnati a svolgere i rilievi scientifici di un incidente quando hanno visto un uomo chiedere l'elemosina agli automobilisti in transito creando intralcio alla circolazione stradale già rallentata in seguito al sinistro stradale. Alla richiesta di allontanarsi dal luogo l'uomo, un 31enne italiano, ha però preso di mira i vigili urbani iniziando ad insultarli ed a minacciarli di morte, sino a strappargli di mano la cartellina ed i verbali dell'incidente. La notte agitata è stata vissuta intorno alle 23:30 di domenica 11 marzo sulla via Laurentina, nella zona della Cecchignola.

Vigili aggrediti sulla via Laurentina

Ad essere minacciati dall'uomo sono stati gli agenti di una pattuglia del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Impegnati nella rilevazione di un sinistro stradale verificatosi all'altezza dell'incrocio fra la Laurentina e via dell'Esercito, i caschi bianchi hanno notato il 31enne che ha cominciato a fermare le vetture, chiedendo agli automobilisti delle offerte di denaro. Invitato ad allontanarsi l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all'uso di alcol, ha aggredito verbalmente i vigili urbani tentando al contempo di colpirli.

Spray urticante

Impossibilitati a placare le intemperanze dell'uomo gli agenti sono quindi dovuti ricorrere all'utilizzo dello spray urticante. Bloccato dagli stessi vigili, l'uomo è stato fermato e denunciato con le accuse di minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico esercizio.

La denuncia del Sulpl Roma

L'episodio di ieri sera ha trovato la denuncia del sindacato Sulpl Roma: "Dovremmo imparare dalle altre divise che difficilmente mandano pattuglie in solitaria a gestire le chiamate. Noi non ce lo possiamo permettere perché abbiamo pattuglie bloccate a piantonare qualunque cosa a Roma e ci troviamo ad affrontare questi episodi a volte completamente da soli. Come mai, ad esempio, continuiamo a piantonare il cantiere privato del crollo di Balduina senza apparente esigenza?".