Eur: parcheggia e viene aggredita da un uomo col cappuccio, l'incubo di una donna

E' stata aggredita da un uomo col cappuccio subito dopo aver parcheggiato la sua auto. E' successo nel pomeriggio di martedì, in via Valentino Mazzola. L'aggressore, armato con un cacciavite lungo 20 centimetri, si era camuffato con il cappuccio della giacca in testa, occhiali da sole sul viso e scalda collo sulla bocca

Le sue urla hanno attirato l'attenzione di alcuni agenti della Polizia del Reparto Volanti. La donna ha raccontato che, mentre era a bordo della sua auto in sosta, improvvisamente un uomo aveva aperto lo sportello dell'auto entrando dentro minacciandola.

Inseguito, l'uomo è stato bloccato e perquisito. Romano 51enne, con numerosi precedenti di polizia, e con indosso l'abbigliamento utilizzato per il travisamento, è stato arrestato per tentata rapina aggravata.