Armato di lamette aggredisce donna in strada, poi scappa sul bus 32

Armato di lamette ha aggredito una donna, per poi fuggire a bordo dell'autobus 32. E' successo nel pomeriggio di ieri quando, intorno alle 16, uno uomo armato di lamette da barba, ha minacciato una passante tentando di rubarle da borsa in via Ugo Ojetti, nella zona di Talenti.

Fermato al capolinea dell'autobus

Dopo l'aggressione, l'uomo è fuggito salendo sull'autobus 32. Allertati, gli uomini della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato Fidene, sono accorsi e assicuratisi che la signora stesse bene, si sono messi sulle tracce del malintenzionato e lo hanno bloccato ed arrestato quando è sceso dal mezzo pubblico al capolinea. Romano di 55 anni, dovrà rispondere di tentata rapina aggravata.