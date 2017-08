Monte Mario: non paga gli alcolici e picchia titolare del minimarket, arrestata

Alcoli gratis senza passare per le casse. Protagonista in negativo una donna romana di 51 anni che che aveva preso dagli scaffali di un minimarket una bottiglia di birra e un brik di vino. La "cliente", già conosciuta alle forze dell'ordine, dopo avere ricevuto dal titolare del negozio la richiesta di saldare quanto aveva già consumato, lo ha aggredito rifiutandosi di pagare e pretendendo altri drink.

Aggressione al minimarket

E’ successo lo scorso pomeriggio, in un negozio di vicinato di via Gherardini, nel quartiere Monte Mario: la vittima, un cittadino del Bangladesh di 34 anni, prima di consegnare alla donna altre bottiglie di alcolici, le ha chiesto di pagare quello che aveva consumato precedentemente all’esterno del suo esercizio commerciale.

Calci e pugni al titolare

Tale richiesta però, ha fatto andare su tutte le furie la donna, che ha aggredito il 34enne con calci e pugni, danneggiando uno stand esterno al negozio e riversando a terra intere cassette di frutta e verdura.

Rapina e resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario, in transito in quel momento, hanno notato la scena e sono immediatamente intervenuti, bloccando l’esagitata cliente e arrestandola con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’arrestata è stata trattenuta in caserma in attesa di essere sottoposta al rito direttissimo.