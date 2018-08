Aggredisce soldati e poliziotti all'interno della stazione della metro

Ha dato in escandescenza alla stazione della metro A aggredendo prima una pattuglia dell'Esercito Italianio e poi i poliziotti intervenuti sul posto in ausilio ai militari. E' accaduto intorno alle 19:30 di ieri 2 agosto all'interno della stazione Valle Aurelia. L'uomo, un romeno di 47 anni, è stato poi bloccato ed arrestato per lesioni, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale nonché danneggiamento aggravato dagli agenti di polizia del commissariato Aurelio.