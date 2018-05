Si masturba su un bus e palpeggia una ragazza: arrestato 34enne

Aggressione a sfondo sessuale ieri mattina intorno alle nove su un bus Atac partito da piazza Mancini. Un uomo di 34 anni ha prima iniziato a masturbarsi, poi ha preso di mira una ragazza: si è seduto al suo fianco e ha cercato di toccarla stringendo forte la sua coscia. La giovane si è subito allontanata al centro del mezzo e ha dato l'allarme. La polizia, arrivata dopo la segnalazione dell'autista al numero unico per le emergenze 112, l'ha arrestato poco dopo.

Secondo quanto ricostruito dalla vittima e grazie alle varie testimonianze raccolte, quando il bus è partito da piazza Mancini, l'uomo, F.M., un senzatetto, stava dormendo su uno dei sedili del bus. Durante il tragitto si è svegliato e ha iniziato a toccarsi le parti intime. Infine si è alzato, si è seduto vicino alla giovane e, continuando a masturbarsi, ha messo l'altra mano sulla coscia della ragazza stringendola forte. La vittima, che poi è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso, è fuggita verso il centro della vettura ed è stata subito aiutata dall’autista e dagli altri passeggeri.

Dopo la segnalazione dell'autista, sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Ponte Milvio, diretto da Rossella Matarazzo. Avvicinato dai poliziotti, l'uomo ha preso a calci gli agenti. Dopo le procedure per l’identificazione F.M. , risultato senza fissa dimora, è stato consegnato a Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In ospedale sono finiti i poliziotti e la giovane vittima: ne avranno rispettivamente per 7 e 5 giorni.