Pestato per un debito non pagato, 34enne finisce in coma: arrestato un giovane per tentato omicidio

E' in coma, in condizioni gravissime, un 34enne di Rocca di Papa pestato brutalmente in strada da un ragazzo di 29 anni. Una violenta aggressione avvenuta in via Frascati, nell'area del comune di Castelli Romani nella notte tra il 27 e il 28 gennaio scorso. La vittima, ricoverata in codice rosso prima all'ospedale di Frascati, è stata poi trasportata al Policlinico Umberto I di Roma in condizioni gravissime dove ha subito un intervento per ridurre un ematoma al cranio.

I carabinieri di Rocca di Papa, intervenuti sul posto e all'ospedale, hanno condotto le indagini e nel giro di 24 ore hanno da un volto all'aggressore, un 29enne sempre di Rocca di Papa già noto per reati di droga alle forze dell'ordine.

L'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio. A casa sua è stata trovata anche della droga, marijuana, che è stata sequestrata.

La violenta aggressione sembrerebbe essere generata da un debito di droga che il 34enne avrebbe contratto con il ragazzo di 29 anni il quale, non avendo il denaro promesso, è passato alle violente vie di fatto. Sul caso i militari dell'Arma continuano le indagini.