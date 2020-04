Viale Palmiro Togliatti, pestato dal branco in piena notte

E' stato pestato in strada dal branco ma, nonostante l'aggressione subita, è finito in manette. E' successo alle 3:50 del mattino a Roma quando i poliziotti del commissariato Prenestino e del Reparto Volanti sono intervenuti in viale Palmiro Togliatti, per una segnalazione di aggressione in strada.

Gli agenti dopo aver individuato la vittima, un 29enne del Niger senza permesso di soggiorno, hanno accertato che lo stesso era stato malmenato da tre uomini che lo avevano colpito ad un labbro e ad una gamba con un sasso e che, poco dopo, era arrivata sul posto un'ambulanza per medicarlo.

A questo punto il 29enne, vista la sua irregolarità sul territorio nazionale, è stato portato presso gli uffici di Polizia per valutare la sua posizione.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che l'uomo aveva a suo carico un rintraccio per ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per scontare la pena di 1 anno e sette mesi di reclusione. Alla fine degli accertamenti è stato portato presso il carcere di Rebibbia. Ora è caccia agli aggressori del 29enne.