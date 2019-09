Aggressione razzista: inseguono nigeriano in strada e lo picchiano con un bastone

Aggressione razzista ad Anzio dove un giovane nigeriano è stato preso a bastonate da due adolescenti senza un apparente motivo. Le violenze in pieno giorno. Vittima un 24enne, ad essere poi fermati in flagranza di reato mentre lo picchiavano con i bastoni un 18enne ed un ragazzo di 17 anni, entrambi di Anzio.

I fatti hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 13:00 di sabato 21 settembre quando i due teen ager, che vivono nella stessa palazzina, hanno visto passare in strada il giovane cittadino africano, domiciliato in un Centro di Accoglienza del Comune neroniano. I due scendono in strada con cattive intenzioni e lo aggrediscono ma il 24enne riesce in qualche modo a divincolarsi e scappa.

I due giovani non sono però soddisfatti, salgono in casa e si armano entrambi di bastone, poi scendono e cominciano la 'caccia allo straniero'. E’ pieno giorno quando i due vengono notati da un’auto in servizio in borghese dei Carabinieri della Compagnia di Anzio che allertanto immediatamente una gazzella dei militari in servizio, senza mai perdere di vista i due giovani armati.

La ricerca dei due amici finisce poi nei pressi della stazione ferroviaria di Anzio dove riescono a trovare la loro ‘preda’. Poi l’aggressione, violenta, a colpi di bastone. A salvare il 24enne sono stati quindi i carabinieri che sono riusciti a bloccare i due aggressori fermandoli in flagranza di reato.

Ferito il 24enne, è stato affidato alle cure dell’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale con 7 giorni di prognosi dovuti ad una ferita lacero contusa alla testa e diverse contusioni agli arti.

Sequestrate le armi i due aggressori sono quindi stati identificati in un 17enne ed un 18enne di Anzio. Denunciato a piede libero il minorenne, l’amico è stato invece arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I due dovranno rispondere di “lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale in concorso”.