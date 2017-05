Ostia: aggredisce e rapina anziano nella pineta di Castel Fusano, arrestato

Prima l'aggressione, poi la rapina. E' successo ad Ostia, nella pineta di Castel Fusano, dove un cittadino romeno, di 25 anni e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco per una rapina ai danni di un 73enne, pensionato romano.

Venerdì pomeriggio, l'anziano si era accomodato su una panchina quando è stato preso di mira dal malvivente. Approfittando di un momento in cui non vi erano altre persone presenti, il 25enne ha raggiunto la vittima alle spalle, sbucando fuori all’improvviso dai cespugli e, dopo averlo scaraventato a terra, si è fatto consegnare tutto ciò che aveva di valore e il borsello, per poi sparire nuovamente tra la vegetazione.

Con l’aiuto di un passante accorso subito dopo, la vittima ha richiesto l’intervento dei Carabinieri al NUE 112, venendo così immediatamente raggiunto da una pattuglia che si trovava in zona.

Dai primi accertamenti effettuati sul posto e sentita la vittima, i Carabinieri hanno acquisito una descrizione del rapinatore che poco dopo è stato rintracciato mentre stava cercando di allontanarsi a bordo di un autobus, ancora in possesso della refurtiva.

Il pensionato è stato medicato all’ospedale Grassi di Ostia per le lievi ferite riportate ad una mano, guaribili in pochi giorni. Il rapinatore è stato portato in caserma in attesa del rito direttissimo.