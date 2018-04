Accerchiato, aggredito e rapinato dal branco. Presi due ladri, tre sono in fuga

Hanno picchiato la vittima per derubarla ma non hanno fatto i conti con due carabinieri liberi dal servizio che hanno assistito all’aggressione e sono intervenuti. Potrebbe sembrare una delle più classiche scene da telefilm americani e invece è quanto accaduto realmente nella notte tra venerdì e sabato in via Gioberti.

L’aggressione e la rapina

Prima l’aggressione, poi la rapina. I fatti sono avvenuti in via Gioberti nella notte tra venerdì e sabato quando un gruppo di cinque persone ha circondato la vittima, un giovane ragazzo di origine brasiliane di 25 anni. I malviventi l’hanno prima spintonata facendola cadere a terra e poi le hanno rubato il telefono I-phone.

Immediato l'intervento di due carabinieri liberi dal servizio

Due carabinieri della stazione di Roma piazza Farnese, in quel momento liberi dal servizio, hanno assistito alla scena da lontano e sono immediatamente intervenuti bloccando gli aggressori. Nelle tasche di uno degli arrestati, i militari hanno trovato e recuperato il telefono rubato, subito riconsegnato alla vittima che, nel frattempo è stata soccorsa e medicata, al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, per traumi contusivi alla testa, alla faccia e alla mano, e giudicato guaribile in 7 giorni.

Arrestati tre dei cinque malviventi

A colpire è stato un gruppo di 5 malviventi: tre dei rapinatori sono riusciti a dileguarsi, mentre due di loro sono stati raggiunti ed hanno tentato di evitare l’arresto spintonando i Carabinieri che, con l’aiuto di una pattuglia giunta in assistenza, li hanno bloccati e ammanettati. Gli arrestati sono entrambi cittadini egiziani di 20 anni, uno già sottoposto all’obbligo di presentazione alla PG per precedenti reati, sono stati arrestati dai due carabinieri.

Gli arrestati, accusati di concorso in rapina, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo. Le indagini dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese procedono al fine di identificare gli altri tre complici.