Aggredisce e rapina un uomo a Termini, incastrato dai video di un hotel

Aveva aggredito e rapinato un passante in via Gioberti, nella zona di Termini, la sera del 10 febbraio scorso. La vittima, un uomo di 46 anni, era stato soccorso dagli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti; in sede di denuncia aveva poi raccontato agli investigatori del commissariato Viminale, che nella circostanza era stato avvicinato da un cittadino, presumibilmente nord-africano, che lo aveva violentemente colpito rubandogli il denaro contante che aveva in tasca, circa 200 euro.

IMMAGINI VIDEO - I poliziotti, dopo aver ascoltato l’uomo, hanno proseguito le indagini analizzando tutte le telecamere presenti nella via del quartiere Esquilino; proprio dalla visione del sistema di video-sorveglianza esterno di un hotel della zona, è stato possibile accertare gli eventi.

GIA' CONOSCIUTO ALLE FORZE DELL'ORDINE - L’aggressore, è stato peraltro subito riconosciuto dagli investigatori, in quanto più volte in passato arrestato per reati contro la persona e il patrimonio, anche quando non era ancora maggiorenne.

SCOVATO ED ARRESTATO - Irreperibile per diversi giorni, il malvivente è stato intercettato ieri in via Giolitti; uno dei poliziotti del commissariato lo ha infatti riconosciuto e fermato. Il rapinatore, egiziano di 20 anni, è stato accompagnato negli uffici di Polizia dove è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto.