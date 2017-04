Aggredito a calci e pugni e rapinato in stazione, trovato privo di sensi: è grave

Una brutale aggressione con la vittima rimasta a terra, priva di sensi, e in pericolo di vita. E' quando successo nella notte di ieri a Ladipsoli, presso la stazione. Due malviventi, un italiano e un romeno di 29 e 25 anni, hanno avvicinato un nigeriano, e, dopo averlo aggredito e colpito con calci e pugni, lo hanno rapinato del borsello che portava con sé, contenente documenti ed effetti personali vari, lasciandolo a terra esanime.

Alcuni passanti, atterriti dalla scena, hanno immediatamente richiesto l'intervento dei Carabinieri di Ladispoli, che giunti sul posto in brevissimo tempo con due pattuglie, hanno trovato l'uomo riverso a terra privo di sensi. Sulla base degli elementi forniti dai testimoni i militari si sono messi sulle tracce dei due malviventi, che sono stati poco dopo rintracciati nelle vicinanze.

La vittima, trasportata presso l’ospedale Gemelli di Roma, è stata ricoverata in prognosi riservata in gravi condizioni, ancora in pericolo di vita.

Per i due uomini invece si sono spalancate le porte del Carcere di Borgata Aurelia, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.