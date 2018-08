Aggressione alla sala slot: colpito con due coltellate al petto e una bottigliata in testa

Due coltellate al petto e poi una bottigliata in testa. Lo hanno prima ferito e poi rapinato. Una aggressione violenta avvenuta nella serata dell'8 agosto a Ladispoli, in una sala slot. Sul posto, allertati, i sanitari del 118 che hanno trovato la vittima ferita. Immediato il trasporto in ospedale e la chiamata ai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia per le indagini.

I militari, che hanno ascoltato l'uomo, hanno ricostruito i fatti. Secondo quanto raccontato la vittima due uomini, marocchini come lui, lo hanno raggiungo in una sala slot e colpito, due volte, con un coltello e con una bottiglia alla testa, quindi gli hanno rubato il cellulare per poi fuggire.

Una descrizione precisa dei due aggressori che conoscevano la vittima. I militari, acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno identificato i violenti e avviate le loro ricerche. I marocchini, al momento risultano irreperibili, sono stati denunciati in stato di libertà per i "reati di rapina" e "lesioni personali".