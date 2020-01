Via Cassia: picchiato e rapinato della borsa

Picchiato e rapinato in strada. E' accaduto poco dopo le 11:30 di mercoledì 8 gennaio sulla via Cassia, a Roma nord. Per questo gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Flaminio Nuovo, hanno arrestato per rapina e lesioni un cittadino brasiliano di 28 anni.

L’uomo infatti, dopo aver malmenato un suo connazionale, lo ha derubalro di una borsa.

Poco dopo, intorno alle 13:00 sempre dell'8 gennaio, in piazza della Balduina, nell'omonimo quartiere del Municipio Monte Mario, sono stati i poliziotti del commissariato Ponte Milvio e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, ad arrestare per furto due cittadini bosniaci di 19 e 32 anni per aver rubato la borsa ad una donna.

La borsa insieme ai documenti è stata poi restituita alla vittima.