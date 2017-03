Raid sull'autobus 913: picchiano e rapinano 36enne, paura tra i passeggeri

Un vero a proprio raid alle 21 di ieri 20 marzo. E' quanto successo sull'autobus Atac 913 dove due romeni di 59 e 39 anni hanno aggredito e rapinato un 36enne cittadino del Bangladesh. Un blitz che ha spaventato i passeggeri presenti e l'autista rapido ad allertare immediatamente le forze dell'ordine tramite il Numero Unico per le Emergenze.

L'AGGRESSIONE - Sul posto di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che, ascoltati i testimoni, hanno ricostruito i fatti. I due sono saliti sul 913 alla fermata Atac in via Trionfale 7214 minacciando il bengalese e poi, con calci e pugni in pieno volto, lo hanno stordito. Prima di fuggire, a piedi, hanno rapinato dalle tasche della vittima anche 125 euro.

ARRESTATI - Immediatamente i militari hanno perlustrato la zona trovando i due malviventi sempre sulla stessa via ed arrestandoli. Portati in caserma i due sono risultati essere senza fissa dimora e con precedenti. Successivamente sono stati accusati di "rapina aggravata in concorso" in attesa del rito direttissimo.

TRAUMA CRANICO FACCIALE - Il bengalese, medicato sul posto, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gemelli. Ha riportato un trauma cranico facciale con la conseguente prognosi di sette giorni.