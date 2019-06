Torre Gaia: aggredita sulle scale della metro C, ferita una 15enne

E’ stata aggredita sulla scale della metro C per poi essere trasportata in ospedale. A dover ricorrere alle cure del Policlinico Tor Vergata una ragazza di 15 anni, aggredita da un giovane 17enne. Le violenze la notte fra sabato e domenica a Torre Gaia, periferia est della Capitale.

Tutta da accertare la dinamica dell’accaduto, fra le ipotesi quella di una lite fra i due adolescenti. Ben visibili invece le macchie di sangue rimaste sulle scale della fermata Torre Gaia dove è avvenuta l’aggressione.

Rimasta ferita la 15enne è stata affidata alle cure del personale medico del 118 con una ferita al braccio e trasportata al nosocomio universitario di viale Oxford, dove è stata medicata e poi dimessa.

Accertamenti in corso da parte della Polizia di Stato.