Calci e pugni ai poliziotti durante un controllo, in manette venditore ambulante

Calci e pugni ai poliziotti durante un controllo. E' accaduto al Flaminio. Per questo gli agenti del commissariato Villa Glori diretto da Ermanno Bandelli hanno arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché denunciato per ricettazione e introduzione di merce contraffatta un venditore ambulante senegalese di 52 anni.

Controlli agli ambulanti al Flaminio

I poliziotti, durante il consueto controllo del territorio in via Ferrero hanno notato dei venditori ambulanti abusivi intenti a vendere merce contraffatta. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su uno di loro che, dopo aver raccolto frettolosamente la merce esposta sul marciapiede, in tutta fretta si allontanava.

Ambulante aggredisce poliziotti durante controllo

Raggiunto e bloccato dai poliziotti l’uomo ha cercato di sfuggire al controllo colpendoli con calci e pugni, tali da provocargli delle lesioni guaribili in sette giorni. Grazie all’intervento di un’altra volante giunta in ausilio, è stato possibile assicurare alla giustizia lo straniero.