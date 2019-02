Scappano alla vista della polizia, poi aggrediscono gli agenti. Uno era evaso dai domiciliari

Alla vista dei poliziotti del Reparto Volanti, che stavano transitando in via dei Gerani, hanno tentato la fuga per poi nascondersi all’interno di un minimarket. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 febbraio a Centocelle.

Individuati però, sono stati fermati e, malgrado il tentativo dei due di colpire i poliziotti con calci e pugni, sono stati bloccati. Identificati in tre giovani di 20, 31 e 21 anni,sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 21enne, risultato essere sottoposto alla detenzione domiciliare, dovrà rispondere anche di evasione.