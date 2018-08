"C'è un uomo violento nel mio negozio", poi si scaglia contro la polizia

Una mattinata movimentata quella vissuta dalla proprietaria di un esercizio commerciale di Albano Laziale che nella giornata di sabato ha visto "piombare" nel suo negozio un uomo che ha dato in escandescenza.

L'uomo da in escandescenza all'interno del negozio e poi in strada

Allertati dalla titolare dell'attività commerciale, in via Trilussa sono giunti gli agenti del commissariato di Albano. I poliziotti hanno notato all'esterno del negozio un uomo molto agitato e dopo aver ascoltato le indicazioni della donna che ha spiegato loro quanto accaduto si sono avvicinati all'uomo per identificarlo.

Aggressione ai poliziotti, poi l'arresto

Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo, un cittadino romano di 42 anni e farlo salire sulla volante. Accompagnato in commissariato l'uomo è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.