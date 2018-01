Pitbull sbranano e uccidono cane, poi azzannano anziano

Tre pitbull hanno sbranato e ucciso un cane, poi aggredito un anziano staccandogli parte di un dito a morsi. Una scena choc quella vissuta a Bracciano, in via della Macchia, nel pomeriggio di domenica 21 gennaio. Un incubo iniziato intorno ale 14 quando un giovane di 34 anni, nato in Brasile ma residente a Roma, era andato a fare la spesa.

I pitbull legati alla ringhiera del supermercato

Il ragazzo, uscito con i suoi pitbull, prima di entrare nell'esercizio commerciale ha legato ad una ringhiera un pitbull, il maschio più grande. A lui, poi, erano legati con un guinzaglio di fortuna gli altri due. Tutti senza museruola. Poco dopo, fuori il parcheggio del supermercato, sono però giunti due anziani in compagnia del loro cane di piccola taglia. Neanche il tempo di scendere dall'auto che si è verificata la tragedia.

L'aggressione dei pitbull

Il pitbull maschio, agitato, con tutta la sua forza si è staccato dalla righiera portandosi appresso gli altri due pitbull. Obiettivo: il cane di piccola taglia degli anziani. In pochi minuti l'aggressione a morte. I pitbull hanno prima sbranato, uccidendo, il piccola cane, poi staccato la falangetta del mignolo della mano sinistra del 78enne padrone che aveva provato ad interrompere il massacro.

Anziano ricoverato in ospedale

Sul posto sono quindi giunti i Carabinieri del Nucelo Operativo di Bracciano e i sanitari del 118. L'anziano, ferito, è stato portato in ospedale in codice rosso: ne avrà per 40 giorni. I militari, invece, hanno rintracciato il 34enne proprietario dei pitbull denunciandolo per omessa custodia di animali e lesioni gravi.

Ad occuparsi dei tre pitbull la Asl che ha avviato anche la profilassi anti rabbica, portando i cani in una struttura privata dove resteranno in isolamento per 15/30 giorni.