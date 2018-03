Carcere Regina Coeli: detenuto aggredisce a calci e pugni agenti della penitenziaria

Aggressione nel carcere romano di Regina Coeli dove un detenuto italiano di 30 anni, sottoposto a sorveglianza a vista per motivi sanitari, ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria. E' accaduto intorno alle 10:30 di questa mattina, quando i poliziotti stavano facendo rientrare l'uomo nella sua cella. Il 30enne ha però aggredito uno dei due agenti, sferrandogli un pugno in pieno viso, per poi colpire con calci e pugni un secondo poliziotto intervenuti in aiuto al collega.

Agenti penitenziaria aggrediti a Regina Coeli

A denunciare l’episodio è il Segretario Generale dell’O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) Leo Beneduci che dichiara: "E’ l’ennesimo episodio nel Carcere Romano che, giorno dopo giorno, peggiora in merito alla sicurezza grazie alle continue aggressioni nei confronti dei Poliziotti Penitenziaria. Nel caso specifico, ad opera di un detenuto sottoposto a sorveglianza a vista, che è stata delegata alla Polizia Penitenziaria, anziché al gruppo previsto da varie circolari dipartimentali, composto da Sanitari, Educatori e Psicologi. Come sempre l'incapacità e l'inefficienza dei vertici dell'amministrazione penitenziaria, a livello locale, regionale e centrale ricade nei confronti dei Poliziotti, sono vittime ingiustificate di un sistema perverso e privo di risultati per la collettività".

Sovraffollamento carcere

L'aggressione ha trovato il commento anche del Segretario Generale aggiunto della Cisl Fns Massimo Costantino: "L'istituto di Regina Coeli è ben noto per il sovraffollamento , attualmente ci sono 324 detenuti in più rispetto, 943, rispetto ai 619 previsti, a fronte di una carenza cronica di personale".

La denuncia dell'Osapp

"Il problema - prosegue ancora Beneduci dell'Osapp - è che mentre il carcere continua ad essere il ricettacolo, oltre che delle peggiori emergenze della società anche dei soggetti affetti da evidenti disturbi di ordine psichico (grazie a una scellerata chiusura degli O.P.G. senza la previsione dei posti necessari per i malati psichici nelle REMS) chi dovrebbe occuparsi della generale organizzazione del carcere e del benessere di coloro che in carcere esercitano la propria attività lavorativa, si occupa esclusivamente di rendere all’esterno l’immagine di un carcere tutto rose e fiori. Invece i poliziotti penitenziari, in grave penuria di organici, di mezzi e perfino privi di indumenti di servizio invernali, continuano a pagare attraverso la propria incolumità fisica il prezzo di una generale ingovernabilità degli istituti di pena italiani in cui sono i detenuti a dire l’ultima parola e non chi tutela l’ordine e la legalità. Come OSAPP gridiamo basta allo sfascio consapevole e irresponsabile delle carceri Italiane".