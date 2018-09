Paura sul bus: sale sul mezzo pubblico spacca due bottiglie ed aggredisce un anziano

Paura venerdì pomeriggio su un bus periferico della linea Tpl dove un uomo ha dato in escandescenza dopo aver rotto due bottiglie di vetro a bordo del mezzo pubblico. I fatti sono accaduti intorno alle 16:00 a bordo del bus della linea 447. In particolare l'uomo, un cittadino straniero di colore, con una maglia bianca ed un cappello, è salito a bordo del Tpl su via di Tor Cervara, altezza Castello della Quiete, particolarmente agitato.

Paura sul bus 447 a Tor Cervara

Una volta salito sull'autobus l'uomo ha cominicato ad importunare i passeggeri presenti sul bus che viaggiava in direzione della via Tiburtina. Ad intervenire ci ha pensato un anziano, che per tutta risposta è stato aggredito e spintonato dall'esagitato passeggero. Allertata la centrale operativa del 112 l'aggressore ha però abbandonato il mezzo pubblico prima dell'arrivo della polizia. A parte la paura e l'agitazione nessuno è rimasto ferito con l'autobus che ha quindi proseguito la sua corsa sino a Ponte Mammolo.