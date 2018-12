"Io aggredita e rapinata nel parcheggio della stazione": il racconto di Maria, picchiata da un uomo ad Ostia

"Mi ha colpito, da dietro, alla testa. Più volte. Poi mi ha rapinato". Sono le parole di Maria, nome di fantasia, che a RomaToday racconta l'aggressione subita nella mattinata del 20 dicembre ad Ostia, nel parcheggio della stazione Stella Polare. L'episodio è avvenuto intorno alle 6:30 circa.

Le luci del giorno sono ancora assenti anche perché giovedì scorso, sul litorale, c'era un po' di pioggia. Maria parcheggia la sua auto in via Giuseppe Andrè, apre il portabagagli e inizia l'incubo. "Mi ha sorpresa alla spalle. Aveva un oggetto contundente, non sono riuscita a capire cosa fosse. Fatto sta che mi ha colpita alla testa. Almeno tre volte", racconta la donna al nostro quotidiano.

Dopo la violenza Maria, 40 anni, è caduta. Ha provato ad opporre resistenza. "Quando ero piegata, mi ha picchiata ancora. Così ho mollato la borsa. Non ha mai proferito parola mentre mi picchiava. Ricordo solo che aveva un piumino nero, con il cappuccio e un paio di jeans". L'aggressore, preso il bottino, è quindi fuggito. Rubate anche le chiavi dell'auto, una Renault.

"Ho urlato ma nessuno mi ha sentito, c'erano solo due anziani in strada". Claudicante e ferita, Maria ha allertato il Numero Unico per le Emergenze e quindi ha raggiunto il vicino ospedale Grassi di Ostia. Per il trauma riportato ne avrà per sette giorni. La borsa è stata ritrovata, poco distante dal luogo dell'aggressione, dalle forze dell'ordine. All'interno gli effetti personali e i documenti. Non le chiavi della macchina e 220 euro. "Ho paura. Passerà", ha aggiunto Maria.