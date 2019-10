Operatori Ama insultati e aggrediti ad Arco di Travertino

Insultati ed aggrediti. Vittime due lavoratori Ama. Le violenze la notte fra il 18 ed il 19 ottobre quando due operatori ecologici, di 43 e 61 anni, mentre erano intenti a svolgere il servizio a loro assegnato, sono stati vittime di un’aggressione verbale e fisica da parte di sei giovani in gruppo che poi sono scappati.

Il fatto è avvenuto intorno alle 3 in zona Arco di Travertino e più precisamente in via Carroceto (VII municipio). I due dipendenti Ama, ancora sotto shock per l’episodio, sono stati subito trasportati al Pronto soccorso, dove a ciascuno sono stati riscontrati alcuni giorni di prognosi. L’azienda sta per presentare denuncia contro ignoti alle Autorità competenti Lo comunica in una nota Ama.

"Esprimo solidarietà, a nome mio e di tutta l’azienda, ai nostri operatori aggrediti. Ho sentito al telefono uno di loro per esprimere ad entrambi la nostra massima vicinanza – dichiara l’Amministratore Unico di Ama, Stefano Zaghis -. Ogni notte sono oltre mille i lavoratori impegnati nei servizi di igiene urbana. Rischiare la propria incolumità fisica mentre si svolge un lavoro di pubblica utilità al servizio di tutti i cittadini non è tollerabile. Ho segnalato personalmente il vile atto accaduto anche al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale che collabora quotidianamente con noi e con cui siamo in costante contatto".