Minaccia e aggredisce la moglie, all'arrivo dei carabinieri si scaglia contro i militari

Sono intervenuti in un'abitazione di Artena, Comune della provincia sud di Roma, a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia giunta al 112. Qui i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno trovato un 50enne cittadino romeno che stava minacciando e spintonando la propria moglie.

Carabinieri aggrediti ad Artena

Alla vista dei militari, l’uomo, con precedenti, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, si è scagliato contro di loro ma è stato bloccato e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel corso del rito direttissimo l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per il 50enne il divieto di dimora nel Comune di Artena.