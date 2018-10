Dà in escandescenza al mercato, poi aggredisce carabinieri e gli lancia contro cassette di frutta

Domenica mattina agitata al mercato dell'Appagliatore di Ostia dove i carabinieri della Stazione lidense hanno arrestato un cittadino extracomunitario senza fissa dimora con precedenti penali, per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Uomo lancia cassette della frutta al mercato dell'Appagliatore

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicologica, dopo aver reiteratamente importunato le persone presenti all’interno del mercato, ha aggredito con calci, pugni e lanci di cassette per l’esposizione della frutta, i militari prontamente intervenuti sul posto per riportare l’ordine.

Uomo in escandescenza al mercato di Ostia

I Carabinieri, vista la violenta reazione dell’uomo, al fine di salvaguardare l’incolumità delle numerose persone presenti, sono stati costretti ad ingaggiare una breve colluttazione con l’esagitato che, una volta bloccato, è stato posto in stato d’arresto e condotto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida.