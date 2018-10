Ospedale Sant'Andrea: paziente aggredisce medico. "Servono presidi di polizia fissi"

Un paziente ha aggredito un medico dell'ospedale Sant'Andrea. E' successo nella notte tra il 15 e il 16 ottobre ed a riportalo è la stessa azienda ospedaliera-universitaria. L'aggressione, fa sapere l'ospedale, è stata arginata grazie all'intervento di un secondo sanitario e alla successiva azione di contenimento del servizio di vigilanza. La vittima, che non era medico curante del paziente, è stata visitata presso il Pronto Soccorso e, seppur comprensibilmente scossa, non ha riportato conseguenze fisiche.

L'episodio è stato denunciato ed è stata anche l'occasione per richiesto un presidio H24 di polizia presso il nosocomio, per garantire un adeguato livello di controllo e sicurezza di pazienti e personale in servizio.

"Vogliamo rivolgere solidarietà e vicinanza subita dal medico di guardia. Si tratta di una vile aggressione nei confronti del personale sanitario. - commenta l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato - Voglio rivolgere un appello affinché vengano ripristinati al più presto i posti di polizia negli ospedali, almeno quelli con maggiori accessi e afflusso per garantire la sicurezza dell’utenza e degli operatori stessi che ogni giorno, con passione e competenza, si spendono per il prossimo".